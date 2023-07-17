Игроки «Рубин Ялта» вернулись в Крым с выезда при помощи паромной переправы

Президент «Рубин Ялта» Кирилл Шапошников рассказал, что команда использовала паромную переправу для возвращения в Крым с выездного матча второй лиги.

«Рубин» вернулся в Крым и сейчас едет домой, в Ялту. Команда подъезжала к Крымскому мосту, когда случился инцидент. В итоге прождали несколько часов и смогли воспользоваться паромной переправой, по которой успешно пересекли Керченский пролив», — приводит ТАСС слова Шапошникова.

Ранее в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) сообщили, что в ночь на понедельник два украинских надводных беспилотника совершили террористическую атаку на Крымский мост. С утра движение по мосту было остановлено.

16 июля клуб из Ялты дебютировал в ФНЛ-2, сыграв вничью с «Биолог-Новокубанск» (1:1). «Севастополь» и «Рубин Ялта» были допущены до участия в дивизионе Б второй лиги после успешного прохождения процедуры аттестации ФНЛ.