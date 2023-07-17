Футбол
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Новости
Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
ФНЛ-2

Сегодня, 12:46

Игроки «Рубин Ялта» вернулись в Крым с выезда при помощи паромной переправы

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент «Рубин Ялта» Кирилл Шапошников рассказал, что команда использовала паромную переправу для возвращения в Крым с выездного матча второй лиги.

«Рубин» вернулся в Крым и сейчас едет домой, в Ялту. Команда подъезжала к Крымскому мосту, когда случился инцидент. В итоге прождали несколько часов и смогли воспользоваться паромной переправой, по которой успешно пересекли Керченский пролив», — приводит ТАСС слова Шапошникова.

Ранее в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) сообщили, что в ночь на понедельник два украинских надводных беспилотника совершили террористическую атаку на Крымский мост. С утра движение по мосту было остановлено. 

16 июля клуб из Ялты дебютировал в ФНЛ-2, сыграв вничью с «Биолог-Новокубанск» (1:1). «Севастополь» и «Рубин Ялта» были допущены до участия в дивизионе Б второй лиги после успешного прохождения процедуры аттестации ФНЛ.

Источник: https://tass.ru/sport/18290985
Футбол
1
Читайте также
Трофей без ударов и моментов. «Зенит» сыграл один из худших матчей при Семаке, но Кержаков едва ли не в одиночку принес ему Суперкубок
Алькарас в пяти сетах обыграл Джоковича и впервые в карьере выиграл Уимблдон
Песков указал на необходимость сохранить каналы связи с США
Что известно о теракте на Крымском мосту. Главное
НАК назвал ЧП на Крымском мосту террористической атакой
Какими будут сельхозкультуры после генетического редактирования: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Матч "Чайка" - "Черноморец" - не договорняк. Это стимулировняк
Матчем ПФЛ займется МВД
"Торпедо" показало новую арену
Шевченко на матче ПФЛ
Григорян читает стихи. Про детей и душу
Зачем Григорян "закрывал" свой "Арарат"
Будущее "Арарата". Нервничал ли СуперПав?
"Спартак-2" наградили золотыми медалями
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Футболисты «Текстильщика» недовольны работой Колыванова
Новости
RSS RSS
Все новости