Футболисты "Сатурна" ушли с поля из-за спорного пенальти

В финальном матче турнира Кубок наций между "Сатурном" и "Зорким" произошел скандальный инцидент. Футболисты раменской команды в конце первого тайма покинули поле в знак протеста против решения арбитра.

Вртарь "Сатурна" Дмитрий Романенко отразил пенальти, но судьи решили, что он нарушил правила. Голкиперу дали желтую карточку и назначили повторный удар. Игроки не согласились с этим и покинули поле.

Матч был продолжен через несколько минут, после совещания представителей команд. "Зоркий" повторно пробил пенальти, который Романенко уже не смог отразить. Игра завершилась поражением "Сатурна" со счетом 1:3.

- Когда ты четыре часа едешь на финальную игру, и такие вещи происходят… Не очень красиво все это, - приводит пресс-служба "Сатурна" слова Романенко. - Допускаю, что пенальти, возможно, был. Эпизод там получился очень динамичный. А вот повторный удар с 11-метровой отметки, считаю, назначен ошибочно. Правил я не нарушал. Хотя, судьям, наверное, виднее.