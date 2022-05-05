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Сегодня, 20:14

В Минспорте обсудили возможность включения клуба из Абхазии в число участников ФНЛ-2

Иван Торопцев
Корреспондент
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Заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов провел встречу с председателем Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорта Джемалом Губазом.

Во время встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере футбола между Сочи и Абхазией, а также возможность включения в число участников Олимп-ФНЛ-2 зоны «Юг» футбольной команды от Абхазии.

По итогам заседания принято решение о совместной проработке озвученных вопросов и путях их решения. Стороны договорились укреплять дальнейшее сотрудничество в сфере спорта между Россией и Абхазией.

В данный момент в зоне «Юг» первенства Олимп-ФНЛ-2 выступают 17 команд. Лидером в турнирной таблице в сезоне-2021/22 является «СКА-Ростов» с 65 очками в 27 матчах.

Источник: https://minsport.gov.ru/press-centre/news/37439/
Футбол
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