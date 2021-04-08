Футболист «Челябинска» получил дисквалификацию на два матча за бросок мячом в лицо игрока «КАМАЗа»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о наказании для защитника «Челябинска» Ильи Сальникова по итогам матча 17-го тура ПФЛ с «КАМАЗом» (1:3).

4 апреля во время встречи «КАМАЗ» — «Челябинск» Сальников во время выбрасывания аута попал мячом в лицо Роману Янушковскому. Игрок «Челябинска» получил красную карточку. Видео с этим эпизодом получило большую популярность в Сети.

«Игрок Сальников был удален за агрессивное поведение. Он ударил соперника мячом в лицо. Судья верно принял решение удалить игрока. Было принято решение дисквалифицировать футболиста на 2 матча ФНЛ. Все наказания с учетом автоматической дисквалификации», — сказал Григорьянц.

Видео эпизода из ПФЛ с броском мяча в лицо набрало большее 5 миллионов просмотров.

(Владимир Пушкарев)