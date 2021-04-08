Футболист «Челябинска» получил дисквалификацию на два матча за бросок мячом в лицо игрока «КАМАЗа»
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о наказании для защитника «Челябинска» Ильи Сальникова по итогам матча 17-го тура ПФЛ с «КАМАЗом» (1:3).
4 апреля во время встречи «КАМАЗ» — «Челябинск» Сальников во время выбрасывания аута попал мячом в лицо Роману Янушковскому. Игрок «Челябинска» получил красную карточку. Видео с этим эпизодом получило большую популярность в Сети.
«Игрок Сальников был удален за агрессивное поведение. Он ударил соперника мячом в лицо. Судья верно принял решение удалить игрока. Было принято решение дисквалифицировать футболиста на 2 матча ФНЛ. Все наказания с учетом автоматической дисквалификации», — сказал Григорьянц.
Видео эпизода из ПФЛ с броском мяча в лицо набрало большее 5 миллионов просмотров.
(Владимир Пушкарев)
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