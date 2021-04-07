Рыжиков стал главным тренером «Красавы»

Главным тренером ФК «Красава» стал бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков, сообщил в своем Instagram видеоблогер и основатель клуба Евгений Савин.

«Сергей Викторович, добро пожаловать, — написал Савин в Instagram. — Всегда удивляла твоя жажда учиться каждый день. Именно поэтому ты отвозил даже Месси на «Камп Ноу», вырвавшись из Шебекино (но это уже надо забыть и идти дальше). Теперь жду хороший футбол в исполнении нашей команды на стадионе в Одинцово».

Ранее Рыжиков проходил стажировку в «Рубине» у Леонида Слуцкого. «Красава» в следующем сезоне будет играть в Олимп-ПФЛ.