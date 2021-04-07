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Рыжиков стал главным тренером «Красавы»

19:56
Сергей Рыжиков. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Рыжиков. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главным тренером ФК «Красава» стал бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков, сообщил в своем Instagram видеоблогер и основатель клуба Евгений Савин.

«Сергей Викторович, добро пожаловать, — написал Савин в Instagram. — Всегда удивляла твоя жажда учиться каждый день. Именно поэтому ты отвозил даже Месси на «Камп Ноу», вырвавшись из Шебекино (но это уже надо забыть и идти дальше). Теперь жду хороший футбол в исполнении нашей команды на стадионе в Одинцово».

Ранее Рыжиков проходил стажировку в «Рубине» у Леонида Слуцкого. «Красава» в следующем сезоне будет играть в Олимп-ПФЛ.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CNXvkINB_-8/

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