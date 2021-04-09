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СКА разгромил «Туапсе», «Анжи» вырвал победу у «Биолог-Новокубанск»

18:57

СКА разгромил «Туапсе» (4:0) в 7-м туре ПФЛ. «Анжи» вырвал победу у «Биолог-Новокубанск» (3:2), а «Кубань Холдинг» оказался сильнее «Махачкалы» (3:1) в 23-м туре.

В четвертой группе победителями матчей 18-го тура стали «Волга Ул», «Носта», «Урал-2», «Челябинск» и «Тюмень».

Олимп — ПФЛ. Группа 1 («Юг»)

7-й тур

СКА (Ростов-на-Дону) — «Туапсе» — 4:0 (2:0)

9 апреля. Ростов-на-Дону. Стадион «СКА СКВО».

23-й тур

«Анжи» (Махачкала) — «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — 3:2 (1:1)

9 апреля. Махачкала. Стадион РДЮСШ.

«Махачкала» — «Кубань Холдинг» (Павловская) — 1:3 (1:0)

9 апреля. Каспийск. Стадион «Анжи-Арена. 3-е поле».

Олимп — ПФЛ. Группа 4 («Урал-Приволжье»)

18-й тур

«Волга Ул» (Ульяновск) — «Звезда П» (Пермь) — 1:0 (1:0)

9 апреля. Ульяновск. Стадион «Труд».

«Носта» (Новотроицк) — «Крылья Советов-2» (Самара) — 2:0 (0:0)

9 апреля. Новотроицк. Стадион «Металлург».

«Урал-2» (Екатеринбург) — КАМАЗ (Набережные Челны) — 2:1 (0:0)

9 апреля. Сысерть. Стадион «Бажовия».

«Челябинск» — «Зенит Иж» (Ижевск) — 4:1 (3:1)

9 апреля. Челябинск. Стадион «Центральный».

«Волна» (Нижегородская область) — «Тюмень» — 1:2 (1:2)

9 апреля. Нижний Новгород. Стадион «Локомотив».

Олимп - ПФЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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