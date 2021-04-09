СКА разгромил «Туапсе», «Анжи» вырвал победу у «Биолог-Новокубанск»
СКА разгромил «Туапсе» (4:0) в 7-м туре ПФЛ. «Анжи» вырвал победу у «Биолог-Новокубанск» (3:2), а «Кубань Холдинг» оказался сильнее «Махачкалы» (3:1) в 23-м туре.
В четвертой группе победителями матчей 18-го тура стали «Волга Ул», «Носта», «Урал-2», «Челябинск» и «Тюмень».
Олимп — ПФЛ. Группа 1 («Юг»)
7-й тур
СКА (Ростов-на-Дону) — «Туапсе» — 4:0 (2:0)
9 апреля. Ростов-на-Дону. Стадион «СКА СКВО».
23-й тур
«Анжи» (Махачкала) — «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — 3:2 (1:1)
9 апреля. Махачкала. Стадион РДЮСШ.
«Махачкала» — «Кубань Холдинг» (Павловская) — 1:3 (1:0)
9 апреля. Каспийск. Стадион «Анжи-Арена. 3-е поле».
Олимп — ПФЛ. Группа 4 («Урал-Приволжье»)
18-й тур
«Волга Ул» (Ульяновск) — «Звезда П» (Пермь) — 1:0 (1:0)
9 апреля. Ульяновск. Стадион «Труд».
«Носта» (Новотроицк) — «Крылья Советов-2» (Самара) — 2:0 (0:0)
9 апреля. Новотроицк. Стадион «Металлург».
«Урал-2» (Екатеринбург) — КАМАЗ (Набережные Челны) — 2:1 (0:0)
9 апреля. Сысерть. Стадион «Бажовия».
«Челябинск» — «Зенит Иж» (Ижевск) — 4:1 (3:1)
9 апреля. Челябинск. Стадион «Центральный».
«Волна» (Нижегородская область) — «Тюмень» — 1:2 (1:2)
9 апреля. Нижний Новгород. Стадион «Локомотив».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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