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Новости   //    Футбол   //    Олимп - ПФЛ

Дюков рассказал о расследовании в отношении «Чайки»

13:02
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Глава РФС Александр Дюков рассказал о продолжающемся расследовании в отношении матча первенства ПФЛ прошлого сезона между «Чайкой» и «Черноморцем». Причем, как подчеркнул глава РФС, разбирательство ведется независимо одновременно двумя организациями — самим РФС и МВД.

— Работать продолжают правоохранительные органы. Что касается нашего отношения, то мы высказали его сразу, — отметил Дюков. — Мы считаем, что результат матча носит неспортивных характер. И на результат матча было оказано воздействие. Соответствующие санкции были применены. При этом мы продолжаем свое расследование, которое не завершено. Правоохранительные органы работают параллельно, независимо от нас. (Александр Рогулев)

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