Дюков доволен решением КДК по матчу "Чайка" – "Черноморец"

Президент РФС Александр Дюков высказался о решении КДК отстранить от футбольной деятельности генерального директора "Урожая" Дмитрия Градиленко, главного тренера "Черноморца" Хазрета Дышекова и троих игроков "Черноморца" Ивана Юдина, Анатолия Пуляева и Станислава Резникова.

Это решение принято на основании разбирательства КДК по матчу 27-го тура первенства ПФЛ в зоне "Юг" "Чайка" – "Черноморец" (3:1). Победа в этой игре помогла "Чайке" сохранить лидерство в зоне "Юг" и обойти "Урожай" в споре за путевку в ФНЛ.

– Мы удовлетворены решением КДК, который проанализировал ситуацию, но наше расследование ещё не закончено. РФС продолжит изучать факты об этом матче и собирать доказательства вины в отношении лиц, также причастных к случившемуся. Насколько я знаю, продолжается проверка и по линии МВД.

Мы видим, что ФИФА и УЕФА ведут непримиримую борьбу с попытками влиять на результат. РФС разделяет их принципы, у нас нулевая терпимость к любым манипуляциям в спорте. Честная игра требует смелости и характера, вызывает уважение, а обман, как сказано в кодексе честной игры ФИФА, приносит только стыд. Футбол должен делать мир лучше. Я призываю всех в футбольном мире не соглашаться с нечестным поведением.

Сейчас мы готовим поправки в регламент, чтобы у нас была возможность усилить ответственность за попытки влиять на результат. Кроме того, в РФС будет создана специальная служба, которая будет заниматься профилактикой, мониторингом и пресечением противоправного влияния на результаты футбольных матчей. (Илья Андреев)

"Двое откровенно сказали: спокойно, мы вам всем переведем". Аудиозапись игрока "Черноморца" – о матче с "Чайкой"