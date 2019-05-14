Дмитрий Градиленко: "Чайка" никак не могла забить, и некоторым футболистам "Черноморца" пришлось сыграть не в полную силу"

Генеральный директор "Урожая" Дмитрий Градиленко рассказал "СЭ", почему считает матч 27-го тура зоны "Юг" Олимп-ПФЛ "Чайка" – "Черноморец" (3:1) странным.

Ранее Градиленко опубликовал у себя в Инстаграме видео забитых мячей в этой встрече и написал следующее: "Чайка" – "Черноморец". Гости, которые не пропустили в последних четырех матчах ни одного мяча, неожиданно разучились играть строго в обороне. Посмотрите и оставьте комментарий".

После 25 сыгранных матчей "Чайка" лидирует в турнирной таблице с 61 очком, "Урожай" идет вторым с 60 очками.

– Я же не с Луны свалился, я смотрел, как играли футболисты. Движения некоторых игроков показались мне подозрительными, – сказал Градиленко.

– В чем подозрительность?

– Во-первых, если бы я не знал команду "Черноморец", я бы так не говорил. В четырех матчах до встречи с "Чайкой" эта команда не пропустила ни одного мяча, одержала три победы и сыграла 0:0 с нальчикским "Спартаком". "Черноморец" был на ходу.

Я, как заинтересованный болельщик, очень радовался, когда увидел гол в ворота "Чайки" на 4-й минуте ("Чайка" и "Урожай" сражаются за выход в ФНЛ, в случае поражения "Чайки" или ничьей "Урожай" выходил на чистое 1-е место в зоне "Юг" ПФЛ. – Прим. "СЭ").

Потом, когда смотрел дальше, понимал, что "Черноморец", похоже, проиграет. Правда, мячи не шли в ворота команды из Новороссийска. "Чайка" никак не могла забить. Некоторым футболистам "Черноморца" пришлось сыграть, наверное, не в полную силу. Вот и все.

К "Чайке" вопросов никаких нет. Вопрос в том, что некоторые футболисты упираются до конца, а некоторые – бегут в оборону трусцой.

Например, если будете смотреть третий гол "Чайки", обратите внимание на то, по какой траектории бежал защитник "Черноморца", как он старался догнать футболиста "Чайки". Может быть, этот футболист устал, кто знает? Тем более, у него вчера был день рождения. Может, он начал отмечать с утра и ему не хватило сил в концовке матча? Хотя обычно тренеры говорят: "Ребят, кто уже не может играть, поднимите руку, я вас заменю. Это будет честно". После матча мне начали звонить, рассказывать, что какие-то коэффициенты не опускались до самого конца матча, даже когда "Чайка" не забила пенальти.

– То есть там еще и букмекеры завязаны?

– Конечно. Я не профессионал в этом, но все можно проверить, посмотреть и понять.

– Собираетесь куда-то обращаться, доказывать, что матч не носил спортивного характера?

– А что тут можно опротестовать? Что "Чайка" виновата? Или судья виноват, что поставил 11-метровый в ворота "Черноморца" за то, что игрок этой команды просто срубил соперника в собственной штрафной? Не ставить пенальти? Или прекращать игру, если он видит, что такое происходит? Может, находясь на поле, он не увидел ничего странного? А может, это у меня слишком заинтересованный взгляд на ситуацию? Я ведь руководитель футбольного клуба, который борется за первое место в дивизионе именно с "Чайкой". Повторюсь, я праздновал, когда "Черноморец" открыл счет. Может, у меня слишком предвзятый взгляд, но для этого я и опубликовал эту историю, чтоб люди посмотрели и сами приняли решение. Кто-то в комментариях пишет: "Посмотрите на себя", кто-то пишет, что матч был странным. Я просто хотел немного обратить внимание на то, что происходит. К "Чайке" вопросов нет. В чем виноваты футболисты этой команды, если некоторые игроки "Черноморца" устали?

– Спортивный директор "Черноморца" заявил, что футболистов его команды финансово стимулировали перед игрой с "Чайкой". Имеет ли ваш клуб к этому отношение?

– Мне нечего на это сказать. Это неправда. (Иван Торопцев) ​