Денис Клюев: «У Самохвалова остались жена и ребенок»

Бывший главный тренер «Казанки» Денис Клюев в разговоре с корреспондентом «СЭ"поделился воспоминаниями о защитнике команды Иннокентии Самохвалове, который скончался сегодня во время пробежки у дома.

— Он был футболистом «Казанки», значит, какие-то перспективы у него были, — говорит Клюев. — Золотой парень, добрый, тихий. Только у раз у одного получилось его расшевелить. Мы потом даже спрашивали, как получилось. Злость и агрессия совсем не про него. И еще очень умный парень. Для меня это шок.

У Кеши футбольная семья — их вроде бы три брата и все футболисты. Кто-то в «Локомотиве-2» в свое время был, в «Домодедово». Все играли в футбол. У него маленький ребенок, жена.

И еще одно дело, если бы во время сильных нагрузок, но на пробежке у дома... (Дмитрий Зимин)

Умер 22-летний защитник ФК «Казанка» Иннокентий Самохвалов