Умер 22-летний защитник ФК «Казанка» Иннокентий Самохвалов

20 апреля скончался защитник «Казанки» Иннокентий Самохвалов.

22-летнему футболисту фарм-клуба «Локомотива» стало плохо во время индивидуальной тренировки. Подробности трагедии выясняются.

— Самохвалов — воспитанник «Локомотива». Кеша пришел в нашу Академию в третьем классе, выигрывал молодежное первенство России, в этом сезоне выступал за «Казанку». У Самохвалова остались жена и дочь.



Кеша был добрым и отзывчивым человеком, хорошим другом. ФК «Локомотив» потрясен произошедшим. Это огромное горе для нашей семьи. Мы выражаем соболезнования родным и близким Иннокентия, — говорится в сообщении клуба.