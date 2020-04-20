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Умер 22-летний защитник ФК «Казанка» Иннокентий Самохвалов

17:11
Иннокентий Самохвалов. Фото ФК «Казанка», vk.com/fckazanka
Иннокентий Самохвалов. Фото ФК «Казанка», vk.com/fckazanka
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20 апреля скончался защитник «Казанки» Иннокентий Самохвалов.

22-летнему футболисту фарм-клуба «Локомотива» стало плохо во время индивидуальной тренировки. Подробности трагедии выясняются.

— Самохвалов — воспитанник «Локомотива». Кеша пришел в нашу Академию в третьем классе, выигрывал молодежное первенство России, в этом сезоне выступал за «Казанку». У Самохвалова остались жена и дочь.

Кеша был добрым и отзывчивым человеком, хорошим другом. ФК «Локомотив» потрясен произошедшим. Это огромное горе для нашей семьи. Мы выражаем соболезнования родным и близким Иннокентия, — говорится в сообщении клуба.

Дополнительная информация:

http://fckazanka.ru/news/kesha/

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