Костромской «Спартак» может подписать Глушакова и Щенникова

Экс-полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков и бывший защитник ЦСКА Георгий Щенников могут перейти в «Спартак» из Костромы, сообщил Metaratings.ru.

По информации источника, зарплата Глушакова в новом клубе может составить 300 тысяч рублей в месяц. У «Спартака» есть еще две недели для заявки футболистов в качестве свободных агентов.

Последним клубом Глушакова был «Пари НН». Всего за нижегородцев 36-летний россиянин провел 9 матчей и забил гол.

Щенников покинул ЦСКА по окончании сезона-2022/23. 32-летний россиянин провел в клубе всю футбольную карьеру, начиная с академии. Всего за армейцев футболист сыграл 366 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 15 результативных передач.

«Спартак» выступает во второй лиге в дивизионе А в группе «Золото». После 9 туров клуб занимает последнее место в группе.