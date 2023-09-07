Кутепов заявил, что находится в хорошей форме

Новичок «Велеса» Илья Кутепов рассказал, как тренировался, пока находился в статусе свободного агента.

«С 10 июня тренируюсь по графику 6/1: шесть дней тренировок, один выходной. Благодаря этому сейчас в хорошей форме. Со здоровьем тоже все в порядке — готов помогать своему новому клубу», — цитирует Кутепова Sport24.

В «Велесе» сообщили о подписании контракта с Кутеповым 6 сентября. В прошедшем сезоне команда вылетела из первой лиги во вторую.

Летом этого года у 30-летнего защитника истек контракт с «Торпедо». В прошедшем сезоне он провел за московский клуб 14 матчей, в которых не отличился результативными действиями.

Ранее Кутепов играл за московский «Спартак». Кроме того, на его счету 13 матчей за сборную России.