«Черноморец» интересуется Миланом Обрадовичем

Футбольный агент Младен Ратковица рассказал, что «Черноморец» заинтересован в сербском защитнике Милане Обрадовиче.

«Несколько дней назад мне звонили по Милану Обрадовичу, есть потенциальный интерес со стороны «Черноморца». Клуб заинтересован в его услугах, посмотрим, дойдет ли дело до официального предложения. Но у нас есть позитивные отзывы с их стороны», — приводит слова Ратковица «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 23-летний футболист провел за «Явор» 34 матча. Действующий контракт защитника с сербским клубом рассчитан до лета 2025 года.