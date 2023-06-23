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Сегодня, 15:54

«Черноморец» интересуется Миланом Обрадовичем

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Младен Ратковица рассказал, что «Черноморец» заинтересован в сербском защитнике Милане Обрадовиче.

«Несколько дней назад мне звонили по Милану Обрадовичу, есть потенциальный интерес со стороны «Черноморца». Клуб заинтересован в его услугах, посмотрим, дойдет ли дело до официального предложения. Но у нас есть позитивные отзывы с их стороны», — приводит слова Ратковица «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 23-летний футболист провел за «Явор» 34 матча. Действующий контракт защитника с сербским клубом рассчитан до лета 2025 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/chernomorets-interesuetsya-milanom-obradovichem/
Футбол
Милан Обрадович
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