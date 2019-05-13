"Чайка" вернулась в лидеры "Юга". Клуб не проигрывает 25 матчей подряд

"Чайка" вырвала победу у "Черноморца" в матче 27-го тура Олимп-ПФЛ в группе "Юг". Клуб из Песчанокопского вернулся первое место в турнирной таблице. На его счету ни одного поражения в 25 играх.

На 1 очко от "Чайки" отстает "Урожай", у которого одно поражение в 25 встречах.

"Чайка" в последних турах сыграет с "Ангуштом", "Биологом-Новокубанск" и СКА. "Урожаю" предстоят игры с владикавказским "Спартаком" и "Легионо Динамо". Еще в одной игре - против "Академии футбола имени Понедельника" - краснодарцам будет присуждена победа, поскольку ростовский клуб снялся по ходу турнира.

Первенство России

Олимп - ПФЛ

Группа "Юг"

27-й тур

"Чайка" (Песчанокопское) - "Черноморец" (Новороссийск) - 3:1 (1:1)

Голы: Стефанович, 5 (0:1). Чалый, 31 (1:1). Подбельцев, 72 (2:1). Хохлачев, 80 (3:1).