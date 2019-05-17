"Чайка" и "Урожай" не получили лицензии на участие в ФНЛ

Лидеры группы "Юг" Олимп-ПФЛ "Чайка" и "Урожай" не получили лицензии РФС категории 2. Таким образом, клубы на данный момент не смогут выйти в Олимп-ФНЛ даже в случае победы в дивизионе.

"Чайка" на данный момент лидирует в таблице с 61 очком, у "Урожая" на 1 меньше. Последняя игра клуба из Песчанокопского против "Черноморца" (3:1) обернулась скандалом - команды заподозрили в неспортивном характере матча. РФС обратился в МВД по поводу возможного "договорняка".

Также отказ в выдаче лицензии II из-за невыполнения обязательных критериев получили "Анжи", "Балтика", "Мордовия", "Луч", "Авангард", "Текстильщик", "Иртыш", "Сокол".

Стоит отметить, что из клубов Олимп-ПФЛ лицензии РФС II предоставлены только "Торпедо", "Нефтехимику" и "Локомотиву-Казанке".

"Текстильщик" лидирует на "Западе", опережая "Казанку" на 2 очка и имея игру в запасе. "Сокол" на 1 очко отстает в группе "Центр" от "Торпедо". Из группы "Восток" заявку подавал только "Иртыш". Если омичи не подадут апелляцию или она будет отклонена, то ФНЛ останется без представителя "Востока" уже четвертый год подряд.

Апелляции РФС будет рассматривать в конце мая.