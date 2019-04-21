Борис Майоров - об игре Лукоянова за футбольный КАМАЗ: "Захотел поиграть в футбол, ну и ради бога"

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Майоров прокомментировал игру хоккеиста "Ак Барса" Артема Лукоянова за футбольный КАМАЗ в Олимп-ПФЛ.

Обладатель Кубка Гагарина подписал контракт с челнинцами и сегодня дебютировал в игре против "Уфы-2" (2:0), проведя на поле 5 минут.

- Если человека пригласили в команду, то он по уровню игры этой команде соответствует. Я никакого пиара в этом не вижу. Захотел человек поиграть в футбол, ну и ради бога. Я в свое время тоже в спартаковской команде мастеров поиграл, ничего особенного я тут не вижу, - цитирует ТАСС Майорова.

По легенде скандирование "Шайбу! Шайбу!" футбольными фанатами появилось из-за Бориса Майорова. Болельщики футбольного "Спартака" начали скандировать эту кричалку, когда хоккеист Майоров вышел на поле в составе футбольного клуба.