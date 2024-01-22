Белоруков заявил, что увольнение из питерского «Динамо» стало для него неожиданностью

Бывший главный тренер питерского «Динамо» Дмитрий Белоруков прокомментировал свое увольнение из клуба.

— Это наше с «Динамо» дело. Не хотелось бы об этом говорить. Это вопрос к руководству «Динамо», — приводит «РБ Спорт» слова Белорукова.

— Для вас стало неожиданностью такое решение?

— Да, для меня было неожиданностью.

— Когда вы об этом узнали?

— Когда поговорил с президентом клуба. На днях состоялся разговор.

Новым главным тренером «Динамо» стал Алексей Шерстнев, который до этого работал в «Сахалинце».

40-летний Белоруков ранее входил в тренерский штаб пермской «Звезды» и «Амкара».