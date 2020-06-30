Баженов сломал нос в матче с «Торпедо»

Форвард «Долгопрудного» Никита Баженов получил перелом носа в товарищеском матче с «Торпедо» (0:4). Об этом сообщает Instagram клуба.

Сообщается, что игрок сможет приступить к тренировкам через 7-10 дней. У него был выявлен был выявлен перелом костей носа без наружной деформации. Он избежал более серьезного повреждения.

35-летний Никита Баженов в прошедшем сезоне провел семь матчей за «Долгопрудный» в Олимп-ПФЛ и забил три мяча. Ранее он также выступал за «Спартак», «Томь» и «Сатурн».