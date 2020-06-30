Баженов сломал нос в матче с «Торпедо»
Форвард «Долгопрудного» Никита Баженов получил перелом носа в товарищеском матче с «Торпедо» (0:4). Об этом сообщает Instagram клуба.
НИКИТА БАЖЕНОВ ВЕРНЕТСЯ В СТРОЙ ЧЕРЕЗ 7-10 ДНЕЙ ? Как мы сообщали ранее, в результате столкновения в первом тайме тренировочного матча между @torpedolife и «Долгопрудным» нападающий Никита Баженов получил крайне неприятную травму. Футболист был вынужден покинуть поле и прекратить участие в матче. После того, как наша медицинская бригада оказала форварду первую помощь и осмотрела футболиста, было принято решение отправить его на дополнительную диагностику в @1gradskaya. Компьютерная томография показала, что Никита, к счастью, избежал тяжелой травмы — был выявлен перелом костей носа без наружной деформации. После поездки на обследование наш футболист смог в сопровождении медицинского штаба вернуться на тренировочную базу, где на протяжении всего времени находится под наблюдением врача команды. Как сообщил пресс-службе Игорь Рудяков @irudyakov, по итогам неврологического осмотра и опросника SCAT5 (этот инструмент является стандартизированным для оценки сотрясений головного мозга и входит в рекомендации FIFA), здоровью футболиста ничего не угрожает и тяжелые последствия после столкновения были исключены. Ожидается, что Никита Баженов сможет приступить к тренировкам уже через 7-10 дней. Желаем здоровья нашему нападающему! ? #долгопрудныи? #новостидолгопрудныи? #мыдолгопрудныи? #футбол #россия #фскдолгопрудныи? #новостифутбола #травмы #никитабаженов #спортивныетравмы
Сообщается, что игрок сможет приступить к тренировкам через 7-10 дней. У него был выявлен был выявлен перелом костей носа без наружной деформации. Он избежал более серьезного повреждения.
35-летний Никита Баженов в прошедшем сезоне провел семь матчей за «Долгопрудный» в Олимп-ПФЛ и забил три мяча. Ранее он также выступал за «Спартак», «Томь» и «Сатурн».
Дополнительная информация: