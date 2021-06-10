«Звезда» из Санкт-Петербурга одержала победу над «Смоленском» в ПФЛ

«Звезда» из Санкт-Петербурга одержала победу над «Смоленском» в 29-м туре ПФЛ со счетом 4:1.

«Динамо-2» сыграл вничью с «Родиной» (2:2).

Олимп — ПФЛ. Группа 2 («Запад»)

29-й тур

«Динамо-2» (Москва) — «Родина» (Москва) — 2:2 (1:1)

10 июня. Москва. Стадион «Янтарь».

«Звезда СПб» (Санкт-Петербург) — «Смоленск» — 4:1 (2:0)

10 июня. Санкт-Петербург. Стадион «Новая Арена».