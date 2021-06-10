«Звезда» из Санкт-Петербурга одержала победу над «Смоленском» в ПФЛ
20:30
«Звезда» из Санкт-Петербурга одержала победу над «Смоленском» в 29-м туре ПФЛ со счетом 4:1.
«Динамо-2» сыграл вничью с «Родиной» (2:2).
Олимп — ПФЛ. Группа 2 («Запад»)
29-й тур
«Динамо-2» (Москва) — «Родина» (Москва) — 2:2 (1:1)
10 июня. Москва. Стадион «Янтарь».
«Звезда СПб» (Санкт-Петербург) — «Смоленск» — 4:1 (2:0)
10 июня. Санкт-Петербург. Стадион «Новая Арена».
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