13:41 | Футбол — Олимп - ПФЛ

"Анжи" подал документы для лицензирования в ПФЛ

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Генеральный директор "Анжи"Абсалутдин Агарагимов заявил, что клуб подал документы для получения лицензии на право играть в первенстве Олимп-ПФЛ.

– Мы подали документы, подписали договор и оплатили услуги лицензирования, – цитирует Агарагимова ТАСС.

У нас есть понимание того, как будем погашать задолженности, есть понимание бюджета – он составит 22 миллиона рублей. Мы почти все предоставили, сегодня еще кое-какие бумаги довезем в лигу. Комиссия состоится 20-21 июня.

Ранее стало известно, что "Анжи" не прошеллицензирование в ФНЛ, где должен был выступать по спортивному принципу после вылета из РПЛ.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6557696

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