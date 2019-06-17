"Анжи" подал документы для лицензирования в ПФЛ

Генеральный директор "Анжи"​ Абсалутдин Агарагимов заявил, что клуб подал документы для получения лицензии на право играть в первенстве Олимп-ПФЛ.

– Мы подали документы, подписали договор и оплатили услуги лицензирования, – цитирует Агарагимова ТАСС.

У нас есть понимание того, как будем погашать задолженности, есть понимание бюджета – он составит 22 миллиона рублей. Мы почти все предоставили, сегодня еще кое-какие бумаги довезем в лигу. Комиссия состоится 20-21 июня.

Ранее стало известно, что "Анжи" не прошеллицензирование в ФНЛ, где должен был выступать по спортивному принципу после вылета из РПЛ.