Российский тренер Андрей Талалаев поделился мнением о смерти защитника «Казанки» Иннокентия Самохвалова.

Самохвалов скончался 20 апреля. 22-летнему футболисту фарм-клуба «Локомотива» стало плохо во время индивидуальной тренировки.

— Если все-таки врачи давали ему допуск к тренировкам, то значит, что это был какой-то ограниченный допуск, — сказал Талалаев в эфире передачи «Все на Матч». — Может, спорт наоборот бы нормализовал ему работу сердца. Это длилось не один год, года 3-4. Когда он тренируется с командой, это все находится под контролем.

Мы знаем, что сейчас в «Локомотиве» произошли серьезные изменения, поменялся штат команд, вроде бы все тоже находится под контролем, но случилось то, что случилось. То, что это случилось на карантине, показывает, что значат индивидуальные тренировки, какие бы они ни были — управляемые, с фиксированной нагрузкой. Это глобальная трагедия, потому что смерть в спорте это всегда серьезно.

Случайность это или проблема, которую вскрыл режим изоляции? Я думаю, это два взаимосвязанных явления. Первое — неоптимальное здоровье человека, которому к 22 годам надо было определяться. Виноват и он сам, потому что я слышал, что он писал расписку, что будет заниматься на свой страх и риск. Виноваты и его агенты, и доктора, которые ведут медицинский контроль.