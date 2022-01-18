Агент Милевского Панков назначен спортивным директором «Красавы»

Новым спортивным директором ФК «Красава» назначен Александр Панков, сообщает официальный сайт клуба.

Панков — известный агент, который работал с Артемом Милевским в период его игровой карьеры. Он также работал с рядом других украинских футболистов: Дмитрием Чигринским, Сергеем Рыбалкой, Евгением Хачериди, Денисом Олейником.

На новой должности функционер будет отвечать за развитие спортивной части клуба, проводить все переговоры по трансферам, комплектовать команду не только футболистами, но и профессиональными специалистами.

Также у клуба появился исполнительный директор. Им стал Максим Краснобаев. Ранее он работал коммерческим, а затем и генеральным директором брестского «Динамо». При нем команда стала чемпионом Белоруссии и дважды выиграла Суперкубок страны.

«Красава» занимает третье место в своей группе Олимп-ФНЛ-2.