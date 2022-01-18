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Сегодня, 16:31

Агент Милевского Панков назначен спортивным директором «Красавы»

Евгений Петров
Корреспондент
Александр Панков и Евгений Савин.
Фото ФК «Красава»

Новым спортивным директором ФК «Красава» назначен Александр Панков, сообщает официальный сайт клуба.

Панков — известный агент, который работал с Артемом Милевским в период его игровой карьеры. Он также работал с рядом других украинских футболистов: Дмитрием Чигринским, Сергеем Рыбалкой, Евгением Хачериди, Денисом Олейником.

На новой должности функционер будет отвечать за развитие спортивной части клуба, проводить все переговоры по трансферам, комплектовать команду не только футболистами, но и профессиональными специалистами.

Также у клуба появился исполнительный директор. Им стал Максим Краснобаев. Ранее он работал коммерческим, а затем и генеральным директором брестского «Динамо». При нем команда стала чемпионом Белоруссии и дважды выиграла Суперкубок страны.

«Красава» занимает третье место в своей группе Олимп-ФНЛ-2.

Источник: https://fckrasava.com/%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80-%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b4%d0%b8%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%82/
Александр Панков
Артем Милевский
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