Гендиректор «Шинника» ответил на обвинения клубов в ситуации со снятием очков с нижегородской «Волны»

Генеральный директор «Шинника» в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ситуацию в ФНЛ-2 со снятием КДК РФС трех очков с ФК «Волна».

«Во-первых, мы не являемся одной из сторон в рассмотрении дела со снятием очков с клуба «Волна». Как раз стороной является клуб «Волна», а не «Шинник», — сказал Кулаков «СЭ». — Во-вторых, все очки в матчах на первом этапе соревнований были заработаны по спортивному принципу на футбольном поле. Мы призываем всех, в том числе РФС, ФНЛ и наших конкурентов, соблюдать этот принцип. 14 ноября, когда закончился последний матч первого этапа, «Шинник» набрал 27 очков. Эти очки пойдут в зачет второго этапа первенства. Никаких решений КДК до этого момента принято не было. С точки зрения спортивного принципа мы заняли первое место. У нас вызывает удивление, что ряд клубов ФНЛ-2, которые также не являются стороной в вопросе снятия очков с клуба «Волна», оказывают давление на РФС и ФНЛ. Они пытаются обвинить эти организации в двойных стандартах. Также обвиняют «Шинник», говоря, что интересы клуба лавируют РФС».

Также Кулаков добавил, что в случае обвинения «Шинник» намерен обратиться в РФС.

«Я просто призываю все СМИ и участников ФНЛ-2 вести себя корректно по отношению к нашему клубу. Также уважать решения, которые принимаются юрисдикционными органами РФС. Мы тоже будем отстаивать свои права, если это потребуется. Оставляем за собой право обратиться в соответствующие органы РФС в случае обвинения представителями клубов ФНЛ-2 в адрес «Шинника». Всем соперникам нашим хочу пожелать удачи на футбольном поле, а не за его пределами», —добавил Кулаков «СЭ».

Ранее, 23 января, КДК РФС устроил разбирательство по итогам встречи «Волна» — «Шинник». Было принято решение наказать нижегородский клуб за «умышленное предоставление в ФНЛ недостоверной информации и использование поддельных документов» в матче с ярославцами. Некоторые клубы обратились с жалобой в связи со снятием очков с нижегородской команды после окончания сезона. За ту же провинность КДК оштрафовал ФК «Знамя труда», но очки с подмосковного клубы были сняты сразу.