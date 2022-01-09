На 38-м году жизни скончался бывший голкипер «Анжи»
«Анжи» 9 января на официальном сайте сообщил, что скончался экс-голкипер команды Виктор Чакрыгин.
О причинах смерти Чакрыгина ничего неизвестно. 25 января экс-голкиперу должно было исполниться 38 лет.
Виктор Чакрыгин был воспитанником санкт-петербургской школы «Смена». В профессиональной карьере он защищал цвета махачкалинских клубов «Динамо» и «Анжи», а также играл в пензенском «Зените» и команде «Русичи» из Орла.
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