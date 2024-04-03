«Урал» — «Локомотив»: у трех судей ФИФА разные мнения. Почему не назначен пенальти в пользу «Локо»?

На 69-й минуте матча 2-го этапа четвертьфинала Пути регионов FONBET Кубка России «Урал» — «Локомотив» судья ФИФА Кирилл Левников не оценил действия вратаря хозяев Алексея Мамина как нарушение правил и не наказал его 11-метровым ударом.

В том эпизоде голкипер в прыжке одновременно поймал мяч руками и попал коленом в голову Сергею Пиняеву.

В действия Левникова вмешался видеоарбитр Виталий Мешков (тоже судья ФИФА). Но рефери после просмотра видеозаписи не изменил первоначальное решение и на 72-й минуте объявил по стадиону: «После видеопросмотра нарушение не определено». Пенальти так и не был назначен.

Правильно ли поступил Левников?

Осенью 2021 года его вердикт признали бы ошибочным. На брифинге судей РПЛ их руководитель Витор Мануэл Мелу Перейра, обратил внимание на действия вратаря «Динамо» Антона Шунина. На 32-й минуте матча 12-го тура чемпионата России «Динамо» — «Химки» после столкновения голкипера с Александром Трошечкиным в ворота динамовцев был ошибочно (по мнению португальца) не назначен 11-метровый удар. Шунин в прыжке пошел на мяч, поймал его, а затем коленом угодил сопернику в область лопатки. По мнению Мелу Перейры, это нарушение правил, оно должно наказываться назначением пенальти. Судья Иван Сиденков этого не сделал.

А вот прошлой осенью решение Владислава Безбородова (тоже судья ФИФА), наоборот, поддержали. Он на 10-й минуте матча 8-го тура чемпионата России «Урал» — «Факел» не зафиксировал фол вратаря хозяев поля и не наказал его 11-метровым ударом. Илья Помазун пошел на перехват мяча, выставив колено, и ударил ногой Андрея Менделя, который заранее остановился и не двигался в направлении голкипера. Видеоассистенты Игорь Панин и Валерий Данченко не вмешались в действия судьи.

Получается, что сегодня решение Левникова тоже поддержат?