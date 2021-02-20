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Новости   //    Футбол   //    БЕТСИТИ Кубок России

Тедеско: «Играли хорошо, потом пропустили и сразу получили красную карточку»

21:44
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после поражения от «Динамо» (0:2) в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России подвел итоги встречи.

«У нас был хорошее начало, — сказал Тедеско. — Контролировали игру, были моменты. Однако «Динамо» забило нам буквально с первого момента. Мы достойно доиграли первый тайм, сохраняли структуру. Второй тайм прошел по тому же сценарию. Играли хорошо, потом пропустили и сразу получили красную карточку. Сегодня поражение».

(Сергей Федоров)

Динамо — Спартак

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала




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