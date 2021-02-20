Тедеско: «Играли хорошо, потом пропустили и сразу получили красную карточку»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после поражения от «Динамо» (0:2) в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России подвел итоги встречи.
«У нас был хорошее начало, — сказал Тедеско. — Контролировали игру, были моменты. Однако «Динамо» забило нам буквально с первого момента. Мы достойно доиграли первый тайм, сохраняли структуру. Второй тайм прошел по тому же сценарию. Играли хорошо, потом пропустили и сразу получили красную карточку. Сегодня поражение».
(Сергей Федоров)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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