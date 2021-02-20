Кафельников уверен, что Промес помог бы «Спартаку» в матче с «Динамо»
Бывший теннисист, экс-первая ракетка мира и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников назвал «пародией на футбол» игру красно-белых против «Динамо» в 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России (0:2).
«Никаких впечатлений от игры нет. Это была какая-то пародия на футбол в исполнении «Спартака», — сказал Кафельников «СЭ». — Феерического футбола я от «Спартака» не ждал, результат, к сожалению, логический. «Динамо» молодцы.
Также Кафельников высказал мнение, что «Спартаку» сегодня мог бы помочь Квинси Промес, трансфер которого пока откладывается.
«Не было Промеса, который наверняка уже процентов на сто не придет, как это говорили две недели назад. Промес, больше чем уверен, помог бы «Спартаку» сегодня»
Сегодня, 20 февраля, «Динамо» обыграло «Спартак» (2:0) и вышло в 1/4 БЕТСИТИ Кубка России. Голы в составе бело-голубых забили Даниил Фомин и Константин Тюкавин.
(Константин Колмаков)
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