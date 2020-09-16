Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Кубок России

«Родина» — «Спартак»: трансляция матча — в 19.00

18:45
«Спартак» сыграет против «Родины» в матче Кубка России. Фото ФК «Спартак»
«Спартак» сыграет против «Родины» в матче Кубка России. Фото ФК «Спартак»
Теги:

В среду, 16 сентября, состоится матч группового турнира Бетсити-Кубка России, в котором «Родина» сыграет со «Спартаком» на стадионе «Открытие Арена». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Следить за матчем «Родина» — «Спартак» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ».

Родина — Спартак

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

Опрос

проголосовало: 3460
Все опросы
Как сыграет «Спартак» с «Родиной» в Кубке России?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Кубок России-2020/21. Групповой раунд




Прямой эфир
Прямой эфир