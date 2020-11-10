Президент «Урала» Иванов оценил соперника по 1/8 финала Кубка России

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал для «СЭ» результаты жеребьевки 1/8 финала Бетсити Кубка России, где команда сыграет с «Уфой».

— «Уфа» хорошая команда. У нас постоянно с ними очень сложные матчи, поэтому будем играть, что нам еще делать, — сказал Иванов «СЭ». — Играем в Уфе, там искусственное поле с подогревом, так что по погоде, думаю, с газоном не будет у них проблем. Нет значения в том, довольны мы жеребьевкой или нет, потому что играть надо с любым соперником. Конечно, хотелось бы встретиться со «Спартаком», но мы в таких условиях, что поделать. (Анастасия Пастернак)