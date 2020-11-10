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Ахметов: «Когда выпал «СКА-Хабаровск», сразу подумал — как хорошо, что играем дома»

16:51
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Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Бетсити Кубка России. Московской команде предстоит сыграть против «СКА-Хабаровск».

— Когда выпал «СКА-Хабаровск», сразу подумал — как хорошо, что играем дома! В Кубке не бывает простых матчей, — приводит слова Ахметова сайт ЦСКА. — Тем более хабаровчане обыграли «Рубин», они постоянно успешно играют в кубках, каждый год претендуют на выход в премьер-лигу. Игра будет непростой. Думаю, они отдадут все силы, чтобы не проиграть. Нам, в свою очередь, надо будет отнестись к этому матчу со всей серьезностью и пройти дальше.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/cup/ilzat-akhmetov-nado-otnestis-k-skakhabarovsku-serezno-i-proyti-dalshe/

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