Нападающий «СКА-Хабаровск» Дмитрий Барков прокомментировал результат жеребьевки 1/8 финала Бетсити Кубка России.

— Результаты жеребьевки оцениваю только с положительной стороны, — приводит слова Баркова сайт клуба из Хабаровска. — ЦСКА — сильный, очень интересный соперник. Я встречался в кубковых матчах со многими представителями премьер-лиги, однако против московских армейцев еще не играл. Буду ждать с нетерпением, матч должен получиться очень интересным.

Напомним, в 1/8 финала «СКА-Хабаровск» сыграет на выезде против ЦСКА. Матч состоится 20 или 21 февраля 2021 года.