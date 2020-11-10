Нападающий «СКА-Хабаровск» — о результатах жеребьевки Кубка: «Оцениваю только с положительной стороны»
16:43
Нападающий «СКА-Хабаровск» Дмитрий Барков прокомментировал результат жеребьевки 1/8 финала Бетсити Кубка России.
— Результаты жеребьевки оцениваю только с положительной стороны, — приводит слова Баркова сайт клуба из Хабаровска. — ЦСКА — сильный, очень интересный соперник. Я встречался в кубковых матчах со многими представителями премьер-лиги, однако против московских армейцев еще не играл. Буду ждать с нетерпением, матч должен получиться очень интересным.
Напомним, в 1/8 финала «СКА-Хабаровск» сыграет на выезде против ЦСКА. Матч состоится 20 или 21 февраля 2021 года.
Дополнительная информация:
https://fcska.ru/media/news/dmitriy-barkov-match-s-tsska-dolzhen-poluchitsya-ochen-interesnym/
Материалы сюжета: Кубок России-2020/21. Групповой раунд