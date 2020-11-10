Шварц доволен, что «Динамо» в соперники в Кубке достался «Спартак»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился впечатлениями об итогах жеребьевки 1/8 финала Бетсити Кубка России. Бело-голубым предстоит сыграть со «Спартаком».

— «Динамо» — «Спартак» — это всегда здорово! Я рад! Дерби — это особый матч, и чем таких игр больше, тем лучше, — приводит слова Шварца сайт «Динамо». — Это будет первая игра после паузы и зимней подготовки, и сразу такой соперник! Отлично! И особенно важно, что матч пройдет на нашем стадионе при поддержке наших болельщиков.

Жеребьевка 1/8 финала национального кубка состоялась 10 ноября на стадионе «Лужники». Матчи пройдут 20-21 февраля 2021 года.