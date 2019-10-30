Полузащитник «Уфы» ногой открыл дверь микст-зоны «ВЭБ-Арены»
21:37
Полузащитник «Уфы» Азер Алиев после поражения от ЦСКА (0:1) в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России ногой ударил по двери микст-зоны «ВЭБ-Арены». Комментировать итоги матча футболист не стал. (Ярослав Сусов)
Хавбек не реализовал несколько опасных моментов по ходу игры. «Уфа» после матча с ЦСКА вылетела из Кубка.
Все о Кубке: сетка, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр
Опрос
проголосовало: 7626Все опросы
Кто фаворит Кубка России-2019/20?
Материалы сюжета: 1/8 финала Кубка-2019/20. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...