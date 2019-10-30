Полузащитник «Уфы» ногой открыл дверь микст-зоны «ВЭБ-Арены»

Полузащитник «Уфы» Азер Алиев после поражения от ЦСКА (0:1) в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России ногой ударил по двери микст-зоны «ВЭБ-Арены». Комментировать итоги матча футболист не стал. (Ярослав Сусов)

Хавбек не реализовал несколько опасных моментов по ходу игры. «Уфа» после матча с ЦСКА вылетела из Кубка.

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