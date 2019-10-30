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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

Полузащитник «Уфы» ногой открыл дверь микст-зоны «ВЭБ-Арены»

21:37
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Полузащитник «Уфы» Азер Алиев после поражения от ЦСКА (0:1) в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России ногой ударил по двери микст-зоны «ВЭБ-Арены». Комментировать итоги матча футболист не стал. (Ярослав Сусов)

Хавбек не реализовал несколько опасных моментов по ходу игры. «Уфа» после матча с ЦСКА вылетела из Кубка.

ЦСКА — Уфа

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Материалы сюжета: 1/8 финала Кубка-2019/20. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи




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