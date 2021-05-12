«Локомотив» гарантировал себе участие в Лиге Европы

«Локомотив» после победы в финале БЕТСИТИ Кубка России над «Крыльями Советов» (3:1) гарантировал себе участие в Лиге Европы-2021/22.

В случае, если железнодорожники обгонят «Спартак» и станут вторыми в чемпионате России, то «Локо» попадет в отборочный турнир Лиги чемпионов, а красно-белые — в Лигу Европы.

Перед последним туром РПЛ (16 мая) «Спартак» опережает «Локомотив» на 3 очка, но в случае равенства очков преимущество по личным встречам будет у красно-зеленых — 1:2, 2:0.