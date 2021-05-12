«Локомотив» гарантировал себе участие в Лиге Европы
21:57
«Локомотив» после победы в финале БЕТСИТИ Кубка России над «Крыльями Советов» (3:1) гарантировал себе участие в Лиге Европы-2021/22.
В случае, если железнодорожники обгонят «Спартак» и станут вторыми в чемпионате России, то «Локо» попадет в отборочный турнир Лиги чемпионов, а красно-белые — в Лигу Европы.
Перед последним туром РПЛ (16 мая) «Спартак» опережает «Локомотив» на 3 очка, но в случае равенства очков преимущество по личным встречам будет у красно-зеленых — 1:2, 2:0.
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Опрос
проголосовало: 10670Все опросы
Кто станет вторым и попадет в Лигу чемпионов?
Читайте также
4
Зачет
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ сезон 2020 / 2021. 30-й тур. Расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России 2020/21 — финал «Локомотив» — «Крылья Советов» — дата и результат матча
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю