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«Локомотив» гарантировал себе участие в Лиге Европы

21:57
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«Локомотив» после победы в финале БЕТСИТИ Кубка России над «Крыльями Советов» (3:1) гарантировал себе участие в Лиге Европы-2021/22.

В случае, если железнодорожники обгонят «Спартак» и станут вторыми в чемпионате России, то «Локо» попадет в отборочный турнир Лиги чемпионов, а красно-белые — в Лигу Европы.

Перед последним туром РПЛ (16 мая) «Спартак» опережает «Локомотив» на 3 очка, но в случае равенства очков преимущество по личным встречам будет у красно-зеленых — 1:2, 2:0.

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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