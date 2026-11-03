«Волна» обыграла костромской «Спартак» и вышла в плей-офф пути регионов Кубка

«Волна» победила костромской «Спартак» в матче 6-го раунда пути регионов FONBET Кубка России сезона-2026/27 — 3:2. Игра прошла на стадионе «Урожай» в Костроме.

Голы гостей забили Михаил Заботкин, Артемий Гунько и Кирилл Богданец, на счету которого также результативная передача. У хозяев отличились Армин Спахич и Николай Тарасов.

«Спартак» завершил выступление в турнире, а «Волна» вышла в плей-офф пути регионов.

В 6-м раунде позднее также сыграют «Енисей», «Нижний Новгород», «Ленинградец», «СКА-Хабаровск», «Волга» и «Чертаново».

FONBET Кубок России. Путь регионов. 6-й раунд.

03 ноября, 19:30. Урожай (Кострома)

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