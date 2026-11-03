Орлов: «Семак заслуженно признан лучшим российским тренером октября»

Известный комментатор Геннадий Орлов в разговоре с «СЭ» сообщил, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак признан лучшим российским тренером октября по версии программы «Футбольная столица».

«В нашей программе «Футбольная столица» четверо авторитетных, заслуженных специалистов — Юрий Семин, Валерий Газзаев, Валерий Непомнящий и Михаил Гершкович — определяют лучшего российского тренера месяца.

В августе им стал Мурад Мусаев, в сентябре — Дмитрий Игдисамов, а по итогам октября — Сергей Семак. Причем учитывались не только матчи РПЛ, но и встречи Кубка России. В этих турнирах в прошлом месяце «Зенит» одержал пять побед! Так что все закономерно.

Для меня главное тренерское достоинство Сергея Богдановича заключается в том, что он умеет управлять большим, непростым коллективом, находить подход к звездным футболистам — в том числе к Глушенкову», — сказал Орлов «СЭ».

В последнем матче чемпионата России «Зенит» обыграл «Крылья Советов» (3:0) и вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ.

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