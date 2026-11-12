Узбекистан заставил Россию ошибаться и показать характер. Игру в Ташкенте перевернул выход Комличенко

Волевая победа национальной сборной.

Товарищеские матчи. Сборные. .

12 ноября, 18:00. Pakhtakor Markaziy (Ташкент)

Новая реальность

Четыре года назад Россия и Узбекистан уже встречались в Ташкенте, и это было совсем другое время. «Белые волки» с тех пор выступили на своем первом чемпионате мира, а до этого были победа на молодежном Кубке Азии и дебют на Олимпиаде. Все эти события — не только звенья одной цепи, раскрывающие в полной мере прогресс узбекского футбола. Важно еще и то, что многие футболисты, включая запомнившегося нам по яркой игре за ЦСКА Файзуллаева, проявили себя на нескольких крупных турнирах. А Хусанов, который не играл в четверг из-за травмы, теперь игрок «Манчестер Сити».

Для сборной России осень 2022-го была непростым периодом. С момента отстранения от международных турниров прошло не так много времени, поэтому были вопросы к принятию ситуации и отношению к ней, а также к мотивации. Однако за четыре года достигнут определенный баланс. Очевидно, что сборная нужна и важна для страны и отечественного футбола. А если возникают вопросы к отношению — происходит то, что случилось с Глушенковым. Зато мы видим в деле тех, кто востребован в Европе. И выигравшего две Лиги чемпионов с «ПСЖ» Сафонова, и превратившегося в кумира болельщиков звездного «Галатасарая» Батракова.

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Досадный гол

Оба наших статусных легионера в Ташкенте вышли в стартовом составе. Если бы не полученная в последнем матче «Монако» травма, был бы там и Головин. И, наверное, Миранчук, но завершивший сезон в МЛС Алексей добрался с другого конца света до столицы Узбекистана позже остальных и начал игру в запасе.

В свою очередь, у хозяев под вопросом было участие пропустившего несколько тренировок Шомуродова, однако бывший форвард «Ростова» вышел с первых минут с капитанской повязкой. При этом Фабио Каннаваро со времен ЧМ-2026 серьезно перекроил оборону, где играли два представителя РПЛ — Урозов из «Рубина» и Махамаджонов из махачкалинского «Динамо».

А началась игра с досадно пропущенного гола. Сафонов сыграл не слишком уверенно при подаче в штрафную и выбил мяч на угловой, а корнер закончился автоголом Мелехина. Элемент случайности и стечения обстоятельств во взятии ворот присутствовал, но системно нельзя было не отметить агрессивный прессинг соперника, а также стремление узбекских футболистов быстро доставлять мяч в атаку. Очевидно, что Каннаваро готовил команду к противостоянию с высокой линией обороны.

Наш прессинг тоже работал. Получались интересные комбинации, но не хватало завершения. Так, выделявшийся повышенной активностью Садулаев из перспективной позиции пробил по центру ворот и не доставил проблем Назарову. А лучший момент был у Тюкавина, на которого здорово пропустил мяч Гладышев, но капитан не попал в створ. Кроме того, немного не хватило точности Облякову с Батраковым, а Вахания не подстроился под мяч. Впрочем, и хозяева могли жаловаться: в ряде интересных атак у них не получился только завершающий штрих.

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Возвращение

На второй тайм наши вышли с Даниловым — армеец поменял вынужденно игравшего в центре обороны Сильянова. Только это даже не удалось толком осмыслить, а преимущество Узбекистана удвоилось. И снова — максимально обидным для российской команды образом. «Волки» завязали комбинацию после вброса аута и прессинга, выведя на удар одного из главных талантов узбекского футбола — 19-летнего защитника «Лугано» Каримова. Сафонов среагировал с опозданием, похоже, опасаясь рикошета.

Россия ответила серией атак, в одной из которых Кисляк пасом с центра поля вывел к воротам Садулаева, но тот не смог перехитрить вратаря, а после рикошета мяч почти с линии вынес вездесущий Каримов. Потом Гладышев отлично среагировал на забегание Вахании. Снова спас Назаров, а после корнера из отличной позиции не лучшим образом пробил Круговой.

Наши, что называется, завелись, но разве для этого требовалось увидеть 0:2 на табло? Узбекистан же показывал на поле, насколько выросла привыкшая играть с максимальным сопротивлением местная сборная. Такого соперника нельзя обыграть на заказ, и подобные матчи исключительно полезны для понимания собственного уровня. Иногда выходит болезненно, но это — тоже мотивация. Она и помогла вернуться в игру. Плюс сделанные Валерием Карпиным замены.

Человеком, который зажег сборную, стал Комличенко. И не так важно, что соперник дважды ошибся, и один раз — очень грубо. «Волков» заставили это сделать постоянным давлением, а Комличенко не только оформил дубль, но и создал момент для Батракова.

Победный же гол — с рядом интересных ходов и остроумным пропуском мяча Кириллом Глебовым — это уже класс в чистом виде. Да, с удачным отскоком, но Миранчук и подготовил взятие ворот, и сам в борьбе с защитником пробил мастерски.

Вопросов к сборной хватает. Был же риск упустить победу в добавленное арбитром время. Однако за характер команда заслужила пятерку.