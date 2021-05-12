«Локомотив» победил «Крылья Советов» в финале БЕТСИТИ Кубка России

«Локомотив» стал победителем БЕТСИТИ Кубка России сезона-2020/21. В финале московский клуб переиграл «Крылья Советов» со счетом 3:1.

Счет в первом тайме открыл нападающий «Локо» Франсуа Камано, который воспользовался ошибкой обороны самарцев.

В середине первой половины матча «Крылья» провели яркую комбинацию и сравняли счет: автором гола стал полузащитник Виктор Сарвели.

В начале второго тайма «Локомотив» получил право на пенальти. К точке подошел нападающий Федор Смолов и точно исполнил удар.

А финальную точку в матче поставил защитник москвичей Мурило.

«Локомотив» является рекордсменом по числу побед в Кубке России, на счету «железнодорожников» теперь девять титулов — в 1996, 1997, 2000, 2001, 2007, 2015, 2017, 2019 и 2021 годах. Еще дважды «Локо» брал Кубок СССР.

Самарская команда вышла в финал турнира впервые с 2004 года и во второй раз в истории. 17 лет назад «Крылья» уступили в финале «Тереку» из Грозного (0:1).

БЕТСИТИ Кубок России

Финал

«Локомотив» (Москва) — «Крылья Советов» (Самара) — 3:1 (1:1)

Голы: Камано, 15 (1:0). Сарвели, 22 (1:1). Смолов, 48 — с пенальти (2:1). Мурило, 84 (3:1).

«Локомотив» (Москва): Гильерме, Рыбчинский, Пабло, Чорлука (Мурило, 76), Рыбус, Баринов (Куликов, 46), Крыховяк, Мухин (Магкеев, 67), Жемалетдинов (Миранчук, 75), Камано, Смолов (Эдер, 87).

«Крылья Советов» (Самара): Ломаев, Зеффан (Кабутов, 79), Солдатенков, Божин (Чернов, 90+2), Горшков, Рикарду Алвеш, Якуба (Витюгов, 44), Зиньковский, Ежов (Ефремов, 90+2), Сергеев, Сарвели (Голенков, 79).

Предупреждения: Якуба, 17. Пабло, 51. Камано, 64. Рыбчинский, 90. Рыбус, 90+3.

Судьи: Иванов (Ростов-на-Дону). Мурашов (Москва), Жвакин (Ленинградская область).

ВАР: Казарцев (Санкт-Петербург). Аверьянов (Москва).

12 мая. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород».