«СКА-Хабаровск» по пенальти обыграл «Ленинградец» и вышел в плей-офф пути регионов Кубка

«СКА-Хабаровск» победил «Ленинградец» в матче 6-го раунда пути регионов FONBET Кубка России — 1:1, пенальти 4:3. Игра прошла в Рощино.

В первом тайме команды обменялись голами: на 19-й минуте Игорь Школик вывел гостей вперед, а на 37-й Дмитрий Яковлев реализовал пенальти и сравнял счет.

На 45+2-й минуте «Ленинградец» остался в меньшинстве — прямую красную карточку получил Никита Калугин.

В серии пенальти у гостей точные удары нанесли Школик, Михаил Горелишвили, Садыг Багиев и Владислав Брагин.

«СКА-Хабаровск» вышел в плей-офф пути регионов Кубка России вслед за «Волной» и «Нижним Новгородом».

FONBET Кубок России. Путь регионов. 6-й раунд.

04 ноября, 14:00. Рощино Арена (Рощино)

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