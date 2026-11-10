Кобелев: «Уровень российского футбола стремительно падает»

Российский тренер Андрей Кобелев в разговоре с «СЭ» высказался об уровне российского футбола.

«Что касается уровня футбола в России, то для меня он стремительно падает. Он сейчас намного ниже, чем раньше. Тут много факторов, один главный и решающий сложно назвать. То, что сейчас за победу в РПЛ борются пять клубов, это хорошо, но не забывайте, что впереди будет большая пауза. Как правило, весной начинается совершенно другой чемпионат. На мой взгляд, явного фаворита сейчас нет», — сказал Кобелев «СЭ».

После 14 туров РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Зенит», набравший 31 очко. На втором месте располагается «Динамо» (31), на третьем — «Спартак» (29).