«Нижний Новгород» одержал волевую победу над «Енисеем» в кубковом матче

«Нижний Новгород» на выезде обыграл «Енисей» в матче 6-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России — 2:1.

Счет в матче открыли хозяева — на 9-й минуте отличился Александр Ломакин. Гости отыгрались на 36-й минуте — гол забил Глеб Пополитов. Спустя девять минут Владимир Игнатенко вывел нижегородцев вперед.

«Нижний Новгород» вышел в плей-офф Пути регионов. Соперник команды в матче первого этапа 1/8 финала определится позднее. «Енисей» покинул турнир.

3 ноября в плей-офф пути регионов вышла «Волна», победив костромской «Спартак» со счетом 3:2.