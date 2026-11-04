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Енисей — Нижний Новгород: счет и результат матча 6 раунда пути регионов Кубка России 4 ноября 2026

«Нижний Новгород» одержал волевую победу над «Енисеем» в кубковом матче

Руслан Минаев

«Нижний Новгород» на выезде обыграл «Енисей» в матче 6-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России — 2:1.

Счет в матче открыли хозяева — на 9-й минуте отличился Александр Ломакин. Гости отыгрались на 36-й минуте — гол забил Глеб Пополитов. Спустя девять минут Владимир Игнатенко вывел нижегородцев вперед.

«Нижний Новгород» вышел в плей-офф Пути регионов. Соперник команды в матче первого этапа 1/8 финала определится позднее. «Енисей» покинул турнир.

3 ноября в плей-офф пути регионов вышла «Волна», победив костромской «Спартак» со счетом 3:2.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 6-й раунд.
04 ноября, 11:00. Арена Енисей (Красноярск)
Енисей
1:2
Нижний Новгород
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Кубок России
ФК Енисей
ФК Нижний Новгород
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