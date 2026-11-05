«Волга» разгромила «Чертаново» и вышла в плей-офф Пути регионов

«Волга» разгромила «Чертаново» в домашнем матче 6-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России — 5:1.

У хозяев голы забили Андрей Никитин, Александр Саплинов, Лука Багателия, Астемир Хашкулов и Дэвид Кокоев. У гостей отличился Рамиль Гайнуллин.

С 68-й минуты «Чертаново» играло вдесятером после удаления Семена Семенова.

«Волга» вышла в плей-офф Пути регионов. Соперник команды в матче первого этапа 1/8 финала определится позднее. «Чертаново» покинуло турнир.

Ранее в плей-офф пути регионов вышли «Волна», «Нижний Новгород» и «СКА-Хабаровск».