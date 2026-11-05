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Волга — Чертаново: счет и результат матча 6 раунда Пути регионов Кубка России 5 ноября 2026

«Волга» разгромила «Чертаново» и вышла в плей-офф Пути регионов

Руслан Минаев

«Волга» разгромила «Чертаново» в домашнем матче 6-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России — 5:1.

У хозяев голы забили Андрей Никитин, Александр Саплинов, Лука Багателия, Астемир Хашкулов и Дэвид Кокоев. У гостей отличился Рамиль Гайнуллин.

С 68-й минуты «Чертаново» играло вдесятером после удаления Семена Семенова.

«Волга» вышла в плей-офф Пути регионов. Соперник команды в матче первого этапа 1/8 финала определится позднее. «Чертаново» покинуло турнир.

Ранее в плей-офф пути регионов вышли «Волна», «Нижний Новгород» и «СКА-Хабаровск».

FONBET Кубок России. Путь регионов. 6-й раунд.
05 ноября, 19:30. Труд (Ульяновск)
Волга Ул
5:1
Чертаново

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Кубок России
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Чертаново
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