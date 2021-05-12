Народный артист, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (3:1) в финале БЕТСИТИ Кубка России.

«Мне очень понравилась Самара. «Локомотив» сыграл ниже своих возможностей, сыграл по счету. «Крылья» очень хотели, но не могу сказать, что была какая-то напряженная борьба. «Локомотив» должен был побеждать. Девятый Кубок наш! Да, при счете 1-1 самарцы завладели инициативой, на которой позже и попались. Это было понятно. Нельзя с «Локомотивом» захватывать инициативу, им надо ее отдавать. «Локо» не умеет играть первым номером, это понял только Семак. Ничего сенсационного не случилось. Все так, как и должно было быть», — сказал Баринов «СЭ».

«Локомотив» является рекордсменом по числу побед в Кубке России, на счету «железнодорожников» теперь девять титулов — в 1996, 1997, 2000, 2001, 2007, 2015, 2017, 2019 и 2021 годах.

(Владимир Пушкарев)