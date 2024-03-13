Лещенко ждет от «Динамо» и «Зенита» бескомпромиссной борьбы: «Дело дойдет до пенальти»

Народный артист и болельщик «Динамо» Лев Лещенко поделился «СЭ» ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России между бело-голубыми и «Зенитом».

Игра состоится 13 марта в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начало — в 20.15 мск. Главным арбитром встречи был назначен Сергей Иванов.

«Будет бескомпромисная борьба, потому что две команды лидируют в чемпионате. В Кубке не бывает ничьих, поэтому, думаю, дело дойдет до пенальти. От этой игры будут зависеть следующие игры в чемпионате России. Сейчас достаточно много претендентов в борьбе за золото: «Динамо», «Спартак», «Зенит», «Краснодар» и сейчас хорошо выглядит ЦСКА. Еще 10 туров — вся борьба впереди. Чемпионат весенний и не все вышли на пик своей формы», — сказал Лещенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» Зариной Халимхоновой.

В первом матче «Динамо» минимально обыграло «Зенит» со счетом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий Федор Смолов.

После 20 сыгранных туров бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 2 очка.