КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 50 тысяч рублей за поздний выход команды на матч с «Зенитом»

КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 70 тысяч рублей по итогам кубкового матча против «Зенита» (3:0).

«КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 50 тысяч рублей за поздний выход команды и задержку матча на 3 минуты. Также клуб оштрафован на 20 тысяч рублей за оскорбительное поведение болельщиков», — передает слова главы КДК Артура Григорьянца корреспондент «СЭ» Алексей Сардарян.

Ранее Григорьянц отмечал, что в рапорте было записано, что и та, и другая команда вышли из раздевалок в подтрибунное помещение позже, чем нужно.