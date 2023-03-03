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Сегодня, 14:54

КДК не стал штрафовать «Спартак» за непроход Промеса через микст-зону после матча с «Локомотивом»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Председатель Артур Григорьянц рассказал, что КДК РФС не стал штрафовать «Спартак» за непроход игрока команды Квинси Промеса через микст-зону после матча FONBET Кубка России с «Локомотивом» (4:2).

Отметим нидерландский футболист не прошел через микст-зону, так как участвовал в благотворительной акции.

«Игрок «Локомотива» не участвовал в перерыве во флэш-интервью, за что «Локомотив» оштрафован на 50 тысяч рублей.

Также не все игроки «Локомотива» прошли через микст-зону после окончания матча, в результате оштрафован на 50 тысяч рублей. Делегат матча доложил, что среди игроков «Спартака» через микст-зону не прошел только Квинси Промес. Но так как он принимал участие в благотворительной акции, «Спартак» не оштрафован", — сообщил Григорьянц.

Кроме того, оба московских клуба были оштрафованы за то, что фанаты скандировали ненормативную лексику.

«Болельщики «Локомотива» скандировали ненормативную лексику. «Локомотив» был предупрежден, что в случае повторения данного нарушения санкции будут более жесткими.

За повторное скандирование ненормативной лексики «Локомотив» оштрафован на 80 тысяч рублей, а закрыт 3 сектор южной трибуны на один ближайший домашний матч. Также установлен испытательный срок до 31 декабря 2023 года.

Зрители также скандировали ненормативную лексику. «Спартак» оштрафован на 70 тысяч рублей. «Спартак» предупрежден, что в случае повторного нарушения будут более жесткие санкции.

«Спартак» оштрафован на 50 тысяч рублей за скандирование ненормативной лексики", — добавил глава КДК.

Первая встреча команд завершилась победой «Спартака» со счетом 1:0, ответная — 4:2.

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