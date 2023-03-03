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Сегодня, 14:11

Стало известно, какое наказание КДК РФС вынес «Волге» по итогам матча с «Зенитом»

Константин Белов
Корреспондент
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Пресс-атташе «Волги» Олег Савинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о решении КДК РФС по итогу матча Пути регионов FONBET Кубка России с «Зенитом» (0:3).

На 90+1-й минуте четвертьфинальной встречи болельщик на стадионе в Ульяновске бросил в полузащитника сине-бело-голубых Вендела банан.

«Решение КДК — штраф 500 тысяч рублей и один кубковый матч без зрителей условно. Пока руководство клуба думает над апелляцией. Такая возможность у нас есть, мы все объяснили в объяснительном письме, которые подавали на заседании», — сказал Савинов «СЭ».

Кубок России
ФК Волга (Ульяновск)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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