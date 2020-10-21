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Исполняющий обязанности главного тренер «Енисея» — о победе над «Спартаком»

19:44
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Исполняющий обязанности главного тренер «Енисея» Александр Алферов подвел итог матча Кубка России против «Спартака» (1:0).

«Хотел бы начать со слов благодарности в адрес сотрудников стадиона. На протяжении всего сезона был прекрасный газон, — сказал Алферов на пресс-конференции. — Большое спасибо им.

Что касается матча, то игра была равной. «Спартак» свои возможности не использовал, а мы забили. А потом всеми силами старались отстоять этот результат.

Я наемный работник и не все зависит от меня. Если мне предложат остаться на посту главного тренера, то я буду думать. И, наверное, соглашусь».

Дополнительная информация:

https://vk.com/fcenisey

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