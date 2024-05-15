Маслов заявил, что команда готова просить руководство сохранить Слишковича на посту главного тренера «Спартака»

Защитник «Спартака» Павел Маслов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о главном тренере красно-белых Владимире Слишковиче.

«Готова ли команда просить руководство о том, чтобы Слишкович остался? Думаю, да. Но думаю, это не совсем корректно приходить и просить. Каждый должен заниматься своим делом. Чувствую ли, что голос футболистов будет учтен? Не знаю, но у нас есть опытные ребята, капитан команды. Может быть, эти вопросы будут задавать им. Если зададут нам, то это будет понятно уже по факту», — сказал Маслов «СЭ».

14 апреля «Спартак» объявил об увольнении Гильермо Абаскаля. Испанец возглавлял красно-белых с лета 2022 года. Исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович.

После 28 туров «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков.